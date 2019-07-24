Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.03'te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.07.25 00:03:22 37.3115 36.0047 17.7 -.- 3.7 3.7 HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.07.24 21:13:54 37.2960 35.9982 5.3 -.- 2.7 -.- KERIMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.07.24 19:11:20 36.0817 31.2975 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.24 17:40:59 37.5888 37.4337 5.7 -.- 2.3 -.- YENIKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2019.07.24 15:24:02 39.8172 35.2145 5.0 -.- 1.9 -.- IKIKARA-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2019.07.24 14:53:39 36.9533 36.0875 7.2 -.- 1.7 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2019.07.24 14:23:04 37.3420 27.8780 0.0 -.- 1.5 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.07.24 14:01:31 38.8167 26.8362 3.9 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.24 13:45:47 37.5428 32.1028 1.2 -.- 1.9 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.07.24 13:34:13 39.1393 32.5667 5.0 -.- 2.1 -.- CIHANSAH-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.07.24 12:59:45 39.5710 30.7495 13.7 -.- 1.8 -.- YENIKENT-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
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