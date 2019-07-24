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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 19:04

Son dakika... 'nın 'a devri durduruldu

Son dakika gelişmesine göre, Mahkeme, 'nın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'a devrini durdurdu.

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