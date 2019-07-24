Son dakika haberine göre, Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
Son dakika... Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu
Son dakika gelişmesine göre, Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
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