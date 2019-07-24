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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 19:04

Son dakika... Başkan Özbekistan ile telefonda görüştü

Başkan , Özbekistan  ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

Başkan , Özbekistan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.

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