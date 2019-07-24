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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:34

Son dakika: 'da hükümlü ve aranan kişilere yönelik operasyon

Asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile aranması olan kişilere yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, narkotik köpeği ile evlerde yaptıkları aramalarda çeşitli miktarda ve tabanca ele geçirdi.

Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile aranması bulunan şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

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