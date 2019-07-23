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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 15:05

Son dakika: ? Af yasası ne zaman açıklanacak? 23 Temmuz genel af ve ceza indirimi son gelişmeler

... Ceza indirimi olarak da adlandırılan af yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Af çıkmasını bekleyen binlerce kader mahkumu ve aileleri konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? Af yasası ne zaman açıklanacak? İşte 23 Temmuz genel af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler...

Af çıkacak mı?

Son dakika... Af yasası ile ilgili son gelişmeler neler? MHP'nin gündeme getirdiği af konusunda çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, binlerce mahkum ve aileleri heyecan içinde af yasasını beklemeye başlamıştı. Af yasasının ne zaman Meclis gündemine geleceği merak ediliyor. Peki, Af çıkacak mı? Af yasası ne zaman açıklanacak? İşte 23 Temmuz genel af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Af yasasının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle af yasası yeni dönemde görüşülecek. Meclis'in yeniden mesaiye başlamasıyla birlikte gündeme alınacak ilk konular arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor.

İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler:

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