Son dakika... Af yasası ile ilgili son gelişmeler neler? MHP'nin gündeme getirdiği af konusunda çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, binlerce mahkum ve aileleri heyecan içinde af yasasını beklemeye başlamıştı. Af yasasının ne zaman Meclis gündemine geleceği merak ediliyor. Peki, Af çıkacak mı? Af yasası ne zaman açıklanacak? İşte 23 Temmuz genel af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Af yasasının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle af yasası yeni dönemde görüşülecek. Meclis'in yeniden mesaiye başlamasıyla birlikte gündeme alınacak ilk konular arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor.

İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler: