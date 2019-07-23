Kimlik ve ehliyet nasıl alınır, ne kadar?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişim kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni yıl itibariyle yeni kimlik çıkarmak isteyenler için alınacak ücretler belli oldu. Muhasebat ve Mali denetim Genel Müdürlüğünün mevzuya ilişkin bildiri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019'da geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.