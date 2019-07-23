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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 11:43

Kimlik ve , ne kadar?

Çipli kimlik kartı henüz almayan vatandaşlar 2019 yılında yeni kimlik kartlarının ücretlerini merak ediyor. Peki, yeni kimlik ücretleri 2019 yılında ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik ve ehliyet yenileme işlemi sürüyor. Hala çipli kimliklerini almayan ve ehliyetini değiştirmeyenler acele edin. İşte yapmanız gerekenler...

Kimlik ve ehliyet nasıl alınır, ne kadar?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişim kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni yıl itibariyle yeni kimlik çıkarmak isteyenler için alınacak ücretler belli oldu. Muhasebat ve Mali denetim Genel Müdürlüğünün mevzuya ilişkin bildiri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019'da geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

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