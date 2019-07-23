Selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi

Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasının ardından cesetlerine ulaşılan anne ve iki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra kaybolan ve cansız bedenleri bulunan anne Nilgün (39) ile 9 yaşındaki kızı Funda ve 7 yaşındaki kızı Sanem Kaplan'ın cenazeleri, Düzce merkezdeki Aziziye Mezarlığı'na getirildi.

Baba Erkan Kaplan'ın defin işlemi öncesi vefat eden eşi ve çocuklarına son kez sarılması, duygusal anlar yaşattı.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da baba Kaplan'ı teselli etti.

Burada İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından anne ve kızları, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.





Bakan Kurum, namazı baba ve oğlu Furkan Kaplan'ın arasında saf tutarak kıldı.

Cenazeye, Kaplan ailesinin yakınlarının yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile vatandaşlar katıldı.





OLAY

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ile İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.





Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün de Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu. Bugün ise AFAD ekipleri Uğurlu köyünde anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan'ın cansız bedenlerine ulaşmıştı.