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Madalyonun iki yüzü! Ankara'ya geldi, 'nın ayağına gitti

, özel temsilcisi 'i Ankara’ya gönderdi. Bölgedeki en yüksek rütbeli generali () ise ’lı teröristlerin ayağına gitti.


, özel temsilcisi 'yi "Güvenli bölge" için Ankara'ya yolladı. Fakat daha görüşmeler başlamadan yeni bir skandala da imza attı.

Merkez Kuvvetler () Komutanı , aynı anda Kobani'de ortaya çıktı.


'lı teröristlerle görüşme yaptı. ABD'nin ikiyüzlülüğünü kanıtladı.





Akar, Jeffrey'ye McKenzie'nin terörist Cilo'yu ziyaret etmesinden duyduğu rahatsızlığı iletti.





(CENTCOM) McKenzie

Terör örgütü /PKK'nın Suriye'deki elebaşlarından Şahin Cilo

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