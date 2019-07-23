

ABD, Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'yi "Güvenli bölge" için Ankara'ya yolladı. Fakat daha görüşmeler başlamadan yeni bir skandala da imza attı.



Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, aynı anda Kobani'de ortaya çıktı.



PKK'lı teröristlerle görüşme yaptı. ABD'nin ikiyüzlülüğünü kanıtladı.