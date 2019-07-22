Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Projenin diğer ortakları ABD'nin F-35 kararına karşı. Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor. Yaptırımlar konusunda ABD'de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor, CAATSA yaptırımlarını da engelleyebilir. Trump Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Trump Türkiye'ye önem veriyor. İki lider de ilişkilerin sürmesinden yana. S-400 sistemi Patriot'tan daha iyi ve ileri bir sistem. S-400 hava savunma sistemi 2020'den önce aktif hale gelecek.

RUSYA'NIN SU-35 TEKLİFİNE YANIT

F-35 projesinin ortağı olarak 1.4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermeye çalışır, bu en doğal hakkıdır.





OLASI YAPTIRIM DURUMUNDA TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLAR

ABD'nin bize yönelik adımları olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar olacaktır, bu gayet doğal ama bu bizim tercihimizdir, tercih etmeyiz. İki NATO müttefiki olarak sürdürmek isteriz. ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILACAĞI SÖYLENTİLERİ

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılabilmesi mümkün değildir. Bir ülke bile itiraz etse karar alınamaz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Doğu Akdeniz'de çözüm için iş birliğine varız. Yunanistan'la ilişkilerin normalleşmesini isteriz. Rum kesiminin muhatabı KKTC'dir. Rum kesimi KKTC'nin önerisini reddetmiştir. Rum kesimi kaynakları kimseyle paylaşmak istemiyor. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. Bölgede sismik gemimiz ve iki tane de sondaj gemimiz var. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya'nın inisiyatif almasını destekleriz. Tersine adım atılırsa varlığımızı artırırız. Kendi kıta sahanlığımızdaki hakları kimseye sorgulatmayız.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

Geri kabul anlaşmasını askıya aldığımızı AB'ye yazılı şekilde ilettik. Vize serbestisi ile aynı anda yürürlüğe girecekti.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Güvenli bölge için ABD ile görev gücü oluşturduk. Son zamanlarda yavalşama görüyoruz. İdlib bölgesindeki sorunları bahane göstererek bu görüşmeleri savsaklamanın bir faydası olmayacağını ABD'lilere de söylüyoruz. ABD'nin sözünde durmadığını birkaç defa gördük. Bunlardan biri de Münbiç. Somut bir adım yok. Yol haritasının amacı YPG/PKK'lıları çıkarmak ve yerel halka Münbiç'e teslim etmek. Yaklaşık 14 ay oldu, sonuç yok. Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız. ABD'liler Jeffrey'i gönderdiler, Bugün başlayacak toplantılarda yeni önerileri olduğunu söylediler. Artık bu konuda net bir adım atmamız lazım. Bizim güvenliğimiz bakımından önemli Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından önemli. Suriye'de YPG yüzünden bugüne kadar Türkiye'ye gelip dönemeyen insanlar var. O nedenle artık bu işi sürüncemede bırakmamamız lazım.

İDLİB​

Rusya'yla sürekli olarak her düzeyde konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'e Osaka'da bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Rusya'ya büyük sorumluluk düşüyor. Rusya, İran'la beraber rejimin garantörüdür. Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır. İdlib mutabakatının sağlıklı şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Esas sorumluluk Türkiye ve Rusya'da.