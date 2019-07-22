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  • 22.07.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 17:18

Abdulhalik Çimen'in babası hayatını kaybetti!

A Haber Genel Müdürü, 'in bir süredir tedavi gören babası , tedavi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu.


A Haber Genel Müdürü ve 'in babası (78) hayatını kaybetti. Ahmet Çimen, yarın (23 Temmuz) öğle namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze namazı düzenlendikten sonra 'ndaki Kozlu mezarlığında toprağa verilecek.

1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
78 yaşındaki Ahmet Çimen, yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Abdulhalik Çimen, yaklaşık 1.5 yıl önce de annesi Zehra Çimen'i kaybetmişti.

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