A Haber Genel Müdürü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in babası Ahmet Çimen (78) hayatını kaybetti. Ahmet Çimen, yarın (23 Temmuz) öğle namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze namazı düzenlendikten sonra Zeytinburnu'ndaki Kozlu mezarlığında toprağa verilecek.
1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
78 yaşındaki Ahmet Çimen, yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Abdulhalik Çimen, yaklaşık 1.5 yıl önce de annesi Zehra Çimen'i kaybetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.