Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi. Mesajında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi. Özetle şu ifadelere yer verdi:
TÜM DÜNYA GÖRDÜ: Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir. Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır.
ÇÖZÜM SİYASİ EŞİTLİK: Kıbrıs'ta olası bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin teminat altına alındığı koşullarda gerçekleşecektir. Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklardır. Bu minvalde Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için Doğu Akdeniz'de barışın hüküm sürmesi için tüm imkânlarını kullanacaktır. Kıbrıs Türkü, Büyük Türk Milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeği değiştirme hayali içinde olanlar beyhude bir amaç uğruna çabaladıklarını er ya da geç fark edeceklerdir.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce kişi şafak nöbeti tuttu.
TÜM DÜNYA GÖRDÜ: Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir. Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır.
ÇÖZÜM SİYASİ EŞİTLİK: Kıbrıs'ta olası bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin teminat altına alındığı koşullarda gerçekleşecektir. Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklardır. Bu minvalde Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için Doğu Akdeniz'de barışın hüküm sürmesi için tüm imkânlarını kullanacaktır. Kıbrıs Türkü, Büyük Türk Milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeği değiştirme hayali içinde olanlar beyhude bir amaç uğruna çabaladıklarını er ya da geç fark edeceklerdir.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce kişi şafak nöbeti tuttu.
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