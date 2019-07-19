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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 15:56

! Af yasası çıktı mı? Af ne zaman belli olacak? İşte 19 Temmuz af ve ceza indirimi son durum

Af yasası ne zaman belli olacak? Seçim sonrası en çok merak edilen konulardan biri de af yasası... MHP'nin gündeme getirdiği ceza indirimi ve af konusunda Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kader mahkumları ve aileleri müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, Af yasası çıktı mı? Af ne zaman belli olacak? İşte 19 Temmuz af ve ceza indirimi son durum...

Af yasası son durum nedir?

Af yasası Meclis'e geldi mi? Af yasası konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından af konusunda müjdeli haberi bekleyen mahkumlar ve aileleri, konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Ceza indirimi ve af ile ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Peki, Af yasası çıktı mı? Af ne zaman belli olacak? İşte 19 Temmuz af ve ceza indirimi son durum...

AF NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş genel af hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu da tabi çok büyük beklentilerin olduğu bir reform paketi… Çok çalışıldı, aylardır üzerinde çalışılıyor. Nerelerde ihtiyaç olduğu, toplumsal talep olduğu, bunlarda biliniyor.

Yargı sisteminin daha iyi daha tarafsız daha güçlü işleyişi için hangi adımların atılması lazım, bunlar da biliniyor. Adalet Bakanlığı çalıştı. Parti içerisindeki ilgili arkadaşlarımız da buna destek verdi. Tabi çok yoğun bir gündem var. Bu hafta salı günündeyiz, perşembeye kadar Meclis çalışacak.

Haftaya 15 Temmuz ile özel gündemle toplanacak, arkasından da 3 gün çalışma takvimi var. Önünde de dediğim gibi iki tane önemli yasa teklifi var.

Yetişirse ama çok zor görünüyor, bu adalet reformunun yetişmesi çok zor görünüyor.

Hazırlıklar tamam, bir de her şeyi belki alelacele yapmanın da çok doğru olmadığının düşünüyorum özellikle böyle önemli bir konuda.

Çok kuvvetle muhtemel ki bu döneme yetişmeyebilir. Bir dahaki dönem, açılır açılmaz ele alınacak ilk konulardan birisi olur." dedi.

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