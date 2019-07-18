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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 15:20

dakika: çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

dakika haberi... Karayolu Büyükçekmece mevkii'ndeki çökme nedeniyle istikametine trafiğe kapatıldı. Çökmenin asfalt altındaki su borusunun sından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Karayolu Büyükçekmece mevkii'ndeki çökme nedeniyle istikametine trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken inceleme devam ediyor. Çökmenin asfalt altındaki su borusunun sından kaynaklandığı tahmin ediliyor.





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