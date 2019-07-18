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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 16:40

Karlov soruşturması 'ye uzandı

, Rus Büyükelçi 'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin 'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturmakapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

, Rus Büyükelçi 'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin 'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?
'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide 'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

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