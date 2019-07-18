15 Temmuz 2016 darbe girişiminin gerçekleştirildiği saatlerde Atatürk Havalimanı'ndaki tankın önüne yatarak büyük bir kahramanlık örneği gösteren Metin Doğan, bir televizyon kanalının canlı programında açıklamalarda bulundu.

BENİ ÇOK SEVENLER ŞİMDİ KAÇIYOR

11 yıl Yeşilköy'de, 5 yıl Bağdat Caddesi'nde oturduğunu söyleyen Metin Doğan, CHP'li ailelerin kendisini çok sevdiğini, onların içerisinde çok ünlü bir öğretmen olduğunu ve CHP'lilerin çocuklarına ders verdiğini söyledi.







Darbeye kahramanca direnen Metin Doğan, 15 Temmuz'da gösterdiği direnişten sonra CHP'li ailelerin kendisinden kaçtığını, çocuklarının derslerini kestiklerini, hatta çay bahçelerinde bile aynı ortamda bulunmak istemediklerini belirtti.

TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM

Tankların altına yatarak kahramanca bir duruş sergileyen Metin Doğan, CHP'lilerin baskıları yüzünden taşınmak zorunda kaldığını belirtti.





DİRENİŞİ BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI

FETÖ darbe girişimine tepki göstererek, darbecileri durdurmak için Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan, "Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?' diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye başladı. Ben de tankın sağ paletinin altın yattım" demişti.