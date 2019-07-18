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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 16:29

’da tankın önüne yatan 'liler tarafından bakın nasıl dışlanmış!

hain darbe girişiminde tankın önüne yatarak direnen , sırf darbeye direndiği için yıllardır tanıdığı ’liler tarafından nasıl dışlandığını anlattı. Doğan, kendisini eskiden "çok seven" CHP’lilerin, direnişten sonra kendisinden kaçtığını ifade etti.

2016 darbe girişiminin gerçekleştirildiği saatlerde 'ndaki tankın önüne yatarak büyük bir kahramanlık örneği gösteren , bir televizyon kanalının canlı programında açıklamalarda bulundu.

BENİ ÇOK SEVENLER ŞİMDİ KAÇIYOR
11 yıl Yeşilköy'de, 5 yıl 'nde oturduğunu söyleyen Metin Doğan, 'li ailelerin kendisini çok sevdiğini, onların içerisinde çok ünlü bir öğretmen olduğunu ve CHP'lilerin çocuklarına ders verdiğini söyledi.



Darbeye kahramanca direnen Metin Doğan, 15 Temmuz'da gösterdiği direnişten sonra CHP'li ailelerin kendisinden kaçtığını, çocuklarının derslerini kestiklerini, hatta çay bahçelerinde bile aynı ortamda bulunmak istemediklerini belirtti.

TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM
Tankların altına yatarak kahramanca bir duruş sergileyen Metin Doğan, CHP'lilerin baskıları yüzünden taşınmak zorunda kaldığını belirtti.

DİRENİŞİ BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI
FETÖ darbe girişimine tepki göstererek, darbecileri durdurmak için Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan, "Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?' diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye başladı. Ben de tankın sağ paletinin altın yattım" demişti.

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AĞASI AĞASI

BAŞTA KENDİNE "KEMALİSTİM"DİYENLER DARBENİN BAŞARISIZ OLMASINDAN VE HALKIN KARŞI KOYMASINDAN RAHATSIZ OLDU

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cevapla 18.07.2019 16:35
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