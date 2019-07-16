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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 01:38

Son dakika: sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre, Başkanı Aygün, () sonuçlarının açıklandığını bildirdi. YKS'ye giren adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilir...

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Sonuçlar açılandı

Üniversite tercihi için heyecan içinde olan öğrenciler sonuçlara kilitlenmişti. Güzel haber gece saatlerinde geldi. Başkanı Aygün, () sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Aygün, Twitter hesabından 'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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