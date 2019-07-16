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Şehit 'da son yolculuğuna uğurlandı

, ’de kanlı terör örgütü PKK ile son nefesine kadar çatıştı. Şehitlik mertebesine ulaştı. Kahramanı, memleketi ’da binlerce vatandaş uğurladı. Acılı anne, “Hoşgeldin oğlum” diyerek tabuta sarıldı.

Hoşgeldin oğlum
Hakkari'de önceki gün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır için dün memleketi Muğla'da cenaze töreni yapıldı. Şehidi, Türk bayrağı asılan evinin önünde yakınları ve çok sayıda Fethiyeli karşıladı. Şehidin imam olan babası Ramazan Ağır, gözyaşlarına boğuldu, güçlükle ayakta durabildi. Anne Elif Ağır da "Şehit olursam ağlama anne" diyen oğluna verdiği sözü tutarak, metanetini korumaya çalıştı. Şehit Ağır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, annesi Elif Ağır'ın isteği üzerine cenaze aracından indirilip, evlerinin içine taşındı. Burada helallik alındı. Daha sonra Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş 'ın naaşı Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Şehidin annesi Elif Ağır, oğlunun tabutuna uzun uzun baktı.

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