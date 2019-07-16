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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 15:28

MSB ASAL Yedek Astsubay-Yedek Subay başvuruları başladı! Yedek astsubay başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik ile birlikte yedek subay, yedek astsubay başvurularıda 16 Temmuz itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan ilanla birlikte başvuruya dair detaylar açıklanmıştı. Peki, MSB ASAL yedek subay, , nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yedek astsubay başvuruları nasıl yapılır?

Yedek astsubay başvuruları nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yedek subay ve yedek astsubay alımı için başvuruların bugün itibarıyla başladığı bildirildi. Başvuruların başlaması ile birlikte bedelli askerlik, yedek subay ve yedek astsubay başvurularının nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, MSB ASAL yedek subay, yedek astsubay başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

MSB ASAL YEDEK SUBAY-ASTSUBAY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlar;

2019'da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.

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