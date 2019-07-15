Şehitlerin babasından hainlere mesaj: Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz! Başkan Erdoğan’ın her zaman arkasındayız

FETÖ'cü hainler 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişimine kalkıştı. Ancak kahraman Türk halkı canını siper yaptı. 251 kişi şehit olurken binlerce kişi yaralandı. Hain darbe girişimine karşı kazanılan destanın 3. yıldönümünde ise şehitler bir kez daha anıldı. Onlar arasında Adanalı ikizler Ahmet-Mehmet Oruç da vardı. İkiz kardeşler, helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Havacılık Daire Başkanlığı'nda FETÖ'cü vatan hainlerinin saldırısı sonucu şehadete ulaştı. Acılı baba Ali Oruç, önemli açıklamalar yaptı: İçimizdeki acı sönmüyor. Kolay bir şey değil. Vatana 2 tane pırıl pırıl evlat verdim. Artık analar babalar, eşler ağlamasın. Çocuklar babasız kalmasın. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Çocuklarımın adlarını spor salonu, köprüler ve camilere verdiler. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz".
Ahmet Oruç / Mehmet Oruç
"ÜLKEMİZİN SIRTI YERE GELMEZ"
Hain darbe girişimin beyni olarak adlandırılan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinden 17'sine 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının yürekleri bir nebze soğuttuğunu ifade eden Oruç şu ifadeleri kullandı: "Biz bu vatana canımızı verirken onlar bu vatana ihanet ettiler. O hainlerin cezaevlerinden cansız bedenleri çıksın. Ebediyete kadar orada kalsınlar gün yüzü görmesinler. Bir daha kimse hain darbe girişimine kalkışmasın. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece ülkemizin sırtı yere gelmez."
"ONLARI GÜLÜŞLERİNDEN TANIRDIM"
Çocuklarının hayatı boyunca sadece polis okulunu kazandığı zaman ayrı kaldığını ifade eden şehit annesi Sanem Oruç ise iki evladını şöyle anlattı: "Onlar anlatmakla bitmez. Yüzlerinden gülücükleri eksik olmazdı. Sesleri, kokuları bile aynıydı. Ama telefonda onları gülüşlerinden tanırdım. O hain saldırı gecesi beni arayıp helallik istediler. Şehit olacakları içine doğmuştu. Her yere beraber giderlerdi. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Sadece polis okulunda Ahmet Kırıkkale, Mehmet Niğde de okudu. İki çocuğum çok farklıydı. Onlar ayrılmaz bir bütündü. Kim görse onlara gıpta ile bakardı. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular."
Murat KARAMAN
Ahmet Oruç / Mehmet Oruç
"ÜLKEMİZİN SIRTI YERE GELMEZ"
Hain darbe girişimin beyni olarak adlandırılan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinden 17'sine 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının yürekleri bir nebze soğuttuğunu ifade eden Oruç şu ifadeleri kullandı: "Biz bu vatana canımızı verirken onlar bu vatana ihanet ettiler. O hainlerin cezaevlerinden cansız bedenleri çıksın. Ebediyete kadar orada kalsınlar gün yüzü görmesinler. Bir daha kimse hain darbe girişimine kalkışmasın. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece ülkemizin sırtı yere gelmez."
"ONLARI GÜLÜŞLERİNDEN TANIRDIM"
Çocuklarının hayatı boyunca sadece polis okulunu kazandığı zaman ayrı kaldığını ifade eden şehit annesi Sanem Oruç ise iki evladını şöyle anlattı: "Onlar anlatmakla bitmez. Yüzlerinden gülücükleri eksik olmazdı. Sesleri, kokuları bile aynıydı. Ama telefonda onları gülüşlerinden tanırdım. O hain saldırı gecesi beni arayıp helallik istediler. Şehit olacakları içine doğmuştu. Her yere beraber giderlerdi. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Sadece polis okulunda Ahmet Kırıkkale, Mehmet Niğde de okudu. İki çocuğum çok farklıydı. Onlar ayrılmaz bir bütündü. Kim görse onlara gıpta ile bakardı. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular."
Murat KARAMAN
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