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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 03:55

Son dakika: 'da 4,3 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre 'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. ve () ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı.

Erzurum'da korkutan deprem

'un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Oltu'da saat 03.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra, köyle ve yakın ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.




ve () ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı. KRDAE verilerine göre, bu depremin ardından 03.25'te 2.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER
2019.07.15 03:25:13 40.4548 41.7628 7.5 -.- 2.2 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2019.07.15 03:15:24 40.4548 41.7912 5.0 -.- 4.4 4.5 BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2019.07.15 03:06:27 39.0980 29.0522 8.6 -.- 1.6 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

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