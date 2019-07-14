Erzurum'un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oltu'da saat 03.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra, köyle ve yakın ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı. KRDAE verilerine göre, bu depremin ardından 03.25'te 2.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
2019.07.15 03:25:13 40.4548 41.7628 7.5 -.- 2.2 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2019.07.15 03:15:24 40.4548 41.7912 5.0 -.- 4.4 4.5 BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2019.07.15 03:06:27 39.0980 29.0522 8.6 -.- 1.6 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
Son dakika: Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oltu'da saat 03.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra, köyle ve yakın ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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