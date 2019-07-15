İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde FETÖ'cü teröristlere tokadı attı. O gece yaşananları anlattı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olayın başlangıcıydı. Köprüde halkın ve bizim üzerimize uzun namlulu silahlarla, uçaksavarlarla defalarca saatlerce ateş açıldı. Vicdanını kaybetmiş, şuursuz güruha acımasızca saldırmaları yönünde telkin ve talimatlar verilmiş, savaşta dahi 200- 300 metre mesafeye tankla ateş edilmez. Bu hainler bunu dört defa yaptılar.
O köprüde 34 vatandaşımız içinde yakın korumam Münir Alkan da var, şehit oldular. Binin üzerinde insan yaralandı. Tam bir vahşetti. Sela konusu benim iki yardımcım Ahmet Metin Turanlı ve Mehmet Çatal tarafından düşünülmüş. Diyanet İşleri Başkanımıza ulaşılmış, kendileri de bu talimatı vermişlerdir. Allah-u Ekber sedaları manevi bir enerji sağlamış. Herkesin özgüveni arttırmış, yapılan için vatan savunması olduğunu hissettirmiştir."
TÜRGENCİ PAŞA VE ÜLGÜTOL UNUTULMAZ
"Darbenin İstanbul'da başarısız olmasında Yavuz Türgenci Paşa'nın katkıları çoktur. İstanbul'da Selimiye Kışlası'ndan yöneten tuğgenerali ve diğer üst düzey rütbelileri bizzat teslim alan kişidir. Yavuz Türgenci Paşa ve Emniyet Müdür eski Yardımcısı Yener Ülgütol darbecilerin derdest edilmesinde çok büyük emek vermişler, risk almışlardır. Kahramanlıkları unutulmaz."
KENAN KIRAN
O köprüde 34 vatandaşımız içinde yakın korumam Münir Alkan da var, şehit oldular. Binin üzerinde insan yaralandı. Tam bir vahşetti. Sela konusu benim iki yardımcım Ahmet Metin Turanlı ve Mehmet Çatal tarafından düşünülmüş. Diyanet İşleri Başkanımıza ulaşılmış, kendileri de bu talimatı vermişlerdir. Allah-u Ekber sedaları manevi bir enerji sağlamış. Herkesin özgüveni arttırmış, yapılan için vatan savunması olduğunu hissettirmiştir."
TÜRGENCİ PAŞA VE ÜLGÜTOL UNUTULMAZ
"Darbenin İstanbul'da başarısız olmasında Yavuz Türgenci Paşa'nın katkıları çoktur. İstanbul'da Selimiye Kışlası'ndan yöneten tuğgenerali ve diğer üst düzey rütbelileri bizzat teslim alan kişidir. Yavuz Türgenci Paşa ve Emniyet Müdür eski Yardımcısı Yener Ülgütol darbecilerin derdest edilmesinde çok büyük emek vermişler, risk almışlardır. Kahramanlıkları unutulmaz."
KENAN KIRAN
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