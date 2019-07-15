Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılıyor

tamamen biten müzenin bu yılki 15 Temmuz programında açılması planlanıyor. Açılış tarihi ve saatinin netleşmesi için de açılışı yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ını programının netleşmesi bekleniyor.15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Darbe gecesi gösterilen destansı direnişin tüm yönleriyle anlatılacağı müzede 251 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzede ilk olarak girişte bir taşın üzerine işlenmiş "Bu şehitlik makamı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir" yazısı dikkat çekiyor. Hemen giriş kapısının solunda müzenin ismi olan 'Hafıza 15 Temmuz' yazısı bulunuyor. Kapıdan ilk girişte bulunan alanda ise sağ duvarda 251 şehidin isimleri yer alıyor. Müzenin tavanından şehitleri temsilen beyaz güvercinler sarkıtılmış. Ortada ise 15 Temmuz'a dair film ve belgesel gösterimlerinin yapılacağı platform bulunuyor. Hemen karşı duvarda ise 'Unutma' yazısı var. Müzede, 15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan çok sayıda malzeme de yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Nisan'da çalışmaları yerinde görmek için müzeye ziyarette bulunmuş ve yetkililerden bilgi almıştı.