İspanya'nın Real Valladolid takımı kamp için ABD'nin Kaliforniya eyaletini tercih etti. Takım, 12 Temmuz'da harekete geçti. Ancak takımın yıldız oyuncusu Enes Ünal, ABD'den vize alamayınca arkadaşlarına eşlik edemedi. Vizesi yetişmeyen Enes Ünal'ın İspanya'nın başkenti Madrid'de kaldığı öğrenildi. Kulüp yetkilileri "Enes Ünal vize alımındaki engellemelerin kalkması halinde seyahat etmeyi planlıyor. Hedef, en kısa zamanda takıma dahil olması" dedi. Bu gelişmelerin ardından ABD'den haber geldi. Milli oyuncuya vize verildiği ve pasaportunun teslim edileceği belirtildi. Ünal'ın pasaportunu alır almaz arkadaşlarının yanına gideceği belirtildi. Valladolid'in Ganalı futbolcusu Muhammed Salisu'ya da vize vermediği bildirildi. Bu arada 2015 yılında Bursaspor'dan İngiliz ekibi Manchester City'ye transfer olan 22 yaşındaki Enes Ünal Valladolid'de kiralık olarak top koşturuyor.
ABD'NİN ENES'E YÖNELİK TAVRINA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI:
ABD ve İngiltere'nin son 500 yıllık yegane hedefi Türkler'dir.
S-400 ABD'yi yıktı! İlk yaptırımı da Enes'e uyguladılar.
ABD'ye inat S-400'ü, 500'ü, 600'ü alacağız.
S-400'ü Enes'in getirttiğini düşünüyorlarmış!
ABD'nin ilk yaptırımı bu olsa gerek.
Ay Yıldız korkusu... Korkacaksınız ey zombiler, vampirler.
Real Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, güzel sevgilisi Lisa Smellers ile tatil sezonunu açtı... Mutlu çift, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya ayak bastı. Smellers de tatil karelerini Instagram hesabından paylaştı.
ABD'NİN ENES'E YÖNELİK TAVRINA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI:
ABD ve İngiltere'nin son 500 yıllık yegane hedefi Türkler'dir.
S-400 ABD'yi yıktı! İlk yaptırımı da Enes'e uyguladılar.
ABD'ye inat S-400'ü, 500'ü, 600'ü alacağız.
S-400'ü Enes'in getirttiğini düşünüyorlarmış!
ABD'nin ilk yaptırımı bu olsa gerek.
Ay Yıldız korkusu... Korkacaksınız ey zombiler, vampirler.
Real Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, güzel sevgilisi Lisa Smellers ile tatil sezonunu açtı... Mutlu çift, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya ayak bastı. Smellers de tatil karelerini Instagram hesabından paylaştı.
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