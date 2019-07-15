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'u unutmadık unutturmayız

, 2016'da diriliş destanı yazdı. Milyonlar, darbeye yeltenen 'cü alçaklarla ölümüne çatıştı. Tankların önüne yatan, bombalara aldırmayan cesur yürekler, demokrasi kahramanı olarak tarihteki şerefli yerini aldı.

Unutmadık unutturmayız
, 2016'da diriliş destanı yazdı. Milyonlar, darbeye yeltenen FETÖ'cü alçaklarla ölümüne çatıştı. Tankların önüne yatan, bombalara aldırmayan cesur yürekler, demokrasi kahramanı olarak tarihteki şerefli yerini aldı.

MİLLET YİNE MEYDANDA
Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve ... Yüzyılın ihanetinin 3. yıldönümünde demokrasi şehitleri bir kez daha saygıyla anılacak. 450'Sİ yurt dışında olmak üzere tam bin 500 farklı noktada törenler yapılacak.




YEŞİLKÖY'DE BULUŞALIM
Başkan Erdoğan, darbe kalkışmasının yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Vatandaşları, canını hiçe sayarak o gece milletle buluştuğu 'na çağırdı: Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Herkesi 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin.

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