Hainler, 15 Temmuz'da ülkemizi ve egemenliğimizi hedef aldı. Asker üniforması giymiş teröristleri, halka kurşun yağdırdı. Kuşandıkları silahları, kullandıkları tankları Türk halkının içindeki vatan sevgisi karşısında etkisiz kaldı. Türk milleti, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı egemenliğimize sahip çıktı. Kalkışmada 251 kahraman şehit olurken binlerce vatansever yaralandı. Türk halkının, teröristlere bağımsızlık dersi verdiği bu kahramanlık öyküsü, üçüncü yılını geride bıraktı. Hain kalkışmada şehit olan kahramanlardan biri de 43 yaşındaki Şenol Sağman'dı. İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan ve kalkışma gecesi vatanını korumak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Sağman, hainlerin kurşunuyla şehadete ulaştı. Eşi Çilem Sağman, 3 yıldır yaşadığı süreci TAKVİM'e anlattı.
Eşinin, darbeci askerleri ikna etmek istediği sırada göğsünden vurulduğunu söyleyen Sağman, "Vatan sevdalısı biriydi. O gece son kez tek bir sözünü duyamamak son bir kez görememek içimde büyük bir acı" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz sonrası hissettiği hüznü anlatan kahraman şehidin emaneti sözlerini şu sözlerle anlattı: "Tabi ki geçmiyor bu acı, ne kadar zaman geçerse geçsin hiç aklımızdan çıkmıyor. Acısı hep taze kalıyor. Ben de, oğlum da eşimin şehit olduğunu gururla söylüyoruz. Oğlum da alıştı sayılır ama ne olursa olsun babasının boşluğunu dolduramıyorum. Mahkeme kararlarını duyunca içimiz rahatladı en azından cezalarını buldular diye sevindik.
ASLIŞAH SARITAŞ
Eşinin, darbeci askerleri ikna etmek istediği sırada göğsünden vurulduğunu söyleyen Sağman, "Vatan sevdalısı biriydi. O gece son kez tek bir sözünü duyamamak son bir kez görememek içimde büyük bir acı" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz sonrası hissettiği hüznü anlatan kahraman şehidin emaneti sözlerini şu sözlerle anlattı: "Tabi ki geçmiyor bu acı, ne kadar zaman geçerse geçsin hiç aklımızdan çıkmıyor. Acısı hep taze kalıyor. Ben de, oğlum da eşimin şehit olduğunu gururla söylüyoruz. Oğlum da alıştı sayılır ama ne olursa olsun babasının boşluğunu dolduramıyorum. Mahkeme kararlarını duyunca içimiz rahatladı en azından cezalarını buldular diye sevindik.
ASLIŞAH SARITAŞ
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