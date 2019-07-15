GENELKURMAY Başkanlığı önünde hain darbecilere karşı kahramanca mücadele ederken, ağabeyi Beytullah Yeşilay şehit, kendisi de yaralanarak gazi olan ve evlendikten sonra dünyaya gelen oğluna ağabeyinin adını veren Şakir Yeşilay, ağabeysiz geçen 3 yılı TAKVİM'e anlattı. Evli ve bir çocuk babası Beytullah, kardeşi Şakir'le birlikte 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bir an olsun tereddüt etmeden sokağa çıktı. Tankların önüne korkusuzca çıkan Beytullah ve Şakir, arkadaşlarıyla birlikte canları pahasına tankları durdurmayı başarmışlardı. 'Görev bitmedi' deyip, soluğu Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde aldılar. Üzerlerine yağmur gibi yağan kurşunlara, bombalara aldırış etmeden sonuna kadar mücadele ettiler. Helikopterden atılan bombalar sonucu Beytullah şehit olurken, Şakir Yeşilay ağır yaralandı.
UNUTMAMALIYIZ!
Hain darbe girişimin üzerinden geçen 3 yılda ki duygularını TAKVİM'e anlatan Şakir Yeşilay "251 şehit verdiğimiz, anaların evlatsız evlatların anasız yada babasız, kardeşlerin ağabeyiz kaldığı, 2 binin üzerinde vatan evladının yaralanmasına sebep olan ve Türkiye tarihinin en büyük ihaneti olan FETÖ ve birçok dış gücün de bulunduğu ihanet şebekesinin işgal girişiminin üzerinden 3 yıl geçti ama hala acımız dün yaşanmış gibi içimizde. Bu acıyı unutmak pekte mümkün değil. Zaten unuttuğumuz gün yeni 15 Temmuzların yaşanılması da kaçınılmaz olur. Millete namlusunu döndürenler, bayrağı hiçe sayanlar hiç bir zaman zilletten kurtulamamış ve zilletle yaşamaya mahkum olmuşlardır. 15 Temmuzun diğer darbelerden farkı ise sadece milletin oyu ile gelmiş hükümete değil, bizatihi milletin kendisine karşı olmasıdır. Bu tarih, ihanete karşı şanlı direnişinin en önemli sembolü olarak asla ve asla unutulmamalı ve unutturulmamalıdır"dedi. Gazi Şakir Yeşilay sözlerine şöyle devam etti: "Hükümet sistemi değiştirilmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle dev projeler ve yatırımlar gerçekleşmiştir. FETÖ ağaç kurdu gibi içimizi kemirdiğinden gelişmemizi ve güçlenmemizi yavaşlatmışlar. Allah'a şükür artık, haklıya hakkını suçluya cezasını veren dünyaya hakkı haykıran, yumruğu masaya vurup artık ben de varım diyebilen bir Türkiye var. Karanlık bir geceden aydınlık yarınlar doğuyor."
BOYNUMUZUN BORCU
Gazi Şakir Yeşilay, "O karanlık gecenin üzerinden tam üç yıl geçti ama acısı hala yüreklerimizde dün yaşanmış gibi. Bu necip millet vatan sevgisinin de şehadetin de ne olduğunu gayet iyi bilmektedir. Şehit kanlarıyla boyanan bu bayrağı gönderden indirmeye çalışanlara, Müslümanların kanıyla sulanan yurdumuza kastedenlere karşı yine aynı şerefli duruşu göstereceğiz. Namusumuz saydığımız vatanımızı korumak; bizim boynumuzun borcu olacaktır" diye konuştu.
Beytullah Yeşilay (sağda) Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düştü. Vücuduna 27 şarapnel parçası isabet eden kardeşi Şakir Yeşilay, gazi oldu.
Sırrıberk ARSLAN
UNUTMAMALIYIZ!
Hain darbe girişimin üzerinden geçen 3 yılda ki duygularını TAKVİM'e anlatan Şakir Yeşilay "251 şehit verdiğimiz, anaların evlatsız evlatların anasız yada babasız, kardeşlerin ağabeyiz kaldığı, 2 binin üzerinde vatan evladının yaralanmasına sebep olan ve Türkiye tarihinin en büyük ihaneti olan FETÖ ve birçok dış gücün de bulunduğu ihanet şebekesinin işgal girişiminin üzerinden 3 yıl geçti ama hala acımız dün yaşanmış gibi içimizde. Bu acıyı unutmak pekte mümkün değil. Zaten unuttuğumuz gün yeni 15 Temmuzların yaşanılması da kaçınılmaz olur. Millete namlusunu döndürenler, bayrağı hiçe sayanlar hiç bir zaman zilletten kurtulamamış ve zilletle yaşamaya mahkum olmuşlardır. 15 Temmuzun diğer darbelerden farkı ise sadece milletin oyu ile gelmiş hükümete değil, bizatihi milletin kendisine karşı olmasıdır. Bu tarih, ihanete karşı şanlı direnişinin en önemli sembolü olarak asla ve asla unutulmamalı ve unutturulmamalıdır"dedi. Gazi Şakir Yeşilay sözlerine şöyle devam etti: "Hükümet sistemi değiştirilmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle dev projeler ve yatırımlar gerçekleşmiştir. FETÖ ağaç kurdu gibi içimizi kemirdiğinden gelişmemizi ve güçlenmemizi yavaşlatmışlar. Allah'a şükür artık, haklıya hakkını suçluya cezasını veren dünyaya hakkı haykıran, yumruğu masaya vurup artık ben de varım diyebilen bir Türkiye var. Karanlık bir geceden aydınlık yarınlar doğuyor."
BOYNUMUZUN BORCU
Gazi Şakir Yeşilay, "O karanlık gecenin üzerinden tam üç yıl geçti ama acısı hala yüreklerimizde dün yaşanmış gibi. Bu necip millet vatan sevgisinin de şehadetin de ne olduğunu gayet iyi bilmektedir. Şehit kanlarıyla boyanan bu bayrağı gönderden indirmeye çalışanlara, Müslümanların kanıyla sulanan yurdumuza kastedenlere karşı yine aynı şerefli duruşu göstereceğiz. Namusumuz saydığımız vatanımızı korumak; bizim boynumuzun borcu olacaktır" diye konuştu.
Beytullah Yeşilay (sağda) Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düştü. Vücuduna 27 şarapnel parçası isabet eden kardeşi Şakir Yeşilay, gazi oldu.
Sırrıberk ARSLAN
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