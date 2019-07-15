FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde cuntacılara karşı İstanbul'da sokağa çıkan kahramanlardan biri olan Abdullah Ağaya, duygularını TAKVİM'e anlattı. İki haftalık ikiz bebeklerini eşine teslim ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde tanklara karşı kendini siper eden Ağaya, darbecilerin hain kurşunuyla birlikte gazi oldu. İstanbul'da yaşamını sürdürürken 16 yıl boyunca baba olma hasreti çeken 38 yaşındaki Ağaya'nın 1 Temmuz 2016'da ikiz bebekleri dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbecilere karşı halkı alanlara davet etmesi üzerine Ağaya, iki haftalık ikiz bebeklerini eşi Yazgül Ağaya'ya emanet edip, vatana göz diken hainlere karşı mücadeleye destek için sokağa koştu. Vatan aşkının ikizlerinden önce geldiğini anlatan Ağaya, evlatlarının kendisine 15 Temmuz direnişinin hatırası olduğunu belirtti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Hiç tanımadığı insanlarla kol kola girerek vatan savunması yaptıklarını söyleyen Abdullah Ağaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde hainlerin kurşunlarına hedef olması sonucu gazi oldu. Sağ baldırına isabet eden kurşunla yaralanan Ağaya, 45 dakika boyunca yerde kanlar içerisinde kaldığını belirtti. Şahadet mertebesine ulaşamadığı için oldukça hüzünlü olduğunu aktaran Ağaya, bu esnada duygularına hakim olamayarak gözlerinden yaşlar aktı. Ağaya, darbe girişiminin ardından 26 yıl yaşadığı İstanbul'dan ayrılarak memleketi Batman'a yerleştiğini, hala acısının ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.
KURŞUNLA DELİNEN CÜZDAN VE PANTOLONUNU HALA SAKLIYOR
15 TEMMUZ kanlı darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde de aynı duyguları yaşadığını ve evlatlarının ilerde gurur duyacağı bir babalarının olduğunu söyleyen Ağaya, gazi olduğu gece üzerinde bulunan kurşunla delinen pantolon ile cüzdanını hayatı boyunca saklayacağını aktardı.
2. HAYATIM 15 TEMMUZ SONRASI
15 Temmuz'dan sonra vatan sevgisinin daha da arttığını Ağaya, "hain darbe girişiminden sonra vatanımızı elimizden almak isteyenlerin varlığından ilk kez haberdar oldum. Halk olarak ülkemiz için bir defa değil, bin defa canımız feda olsun. O hain kalkışmadan sonra vatanıma olan sevgim daha da arttı. Gazilik şerefiyle onurlandığım için ise adeta bu benim ikinci yaşamım oldu. Hayatımı iki bölüme ayırıyorum; ilk hayatım 15 Temmuz'dan önce, ikinci hayatım ise 15 Temmuz'dan sonrası. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın" dedi.
Necdet ÇAKIR/BATMAN
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Hiç tanımadığı insanlarla kol kola girerek vatan savunması yaptıklarını söyleyen Abdullah Ağaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde hainlerin kurşunlarına hedef olması sonucu gazi oldu. Sağ baldırına isabet eden kurşunla yaralanan Ağaya, 45 dakika boyunca yerde kanlar içerisinde kaldığını belirtti. Şahadet mertebesine ulaşamadığı için oldukça hüzünlü olduğunu aktaran Ağaya, bu esnada duygularına hakim olamayarak gözlerinden yaşlar aktı. Ağaya, darbe girişiminin ardından 26 yıl yaşadığı İstanbul'dan ayrılarak memleketi Batman'a yerleştiğini, hala acısının ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.
KURŞUNLA DELİNEN CÜZDAN VE PANTOLONUNU HALA SAKLIYOR
15 TEMMUZ kanlı darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde de aynı duyguları yaşadığını ve evlatlarının ilerde gurur duyacağı bir babalarının olduğunu söyleyen Ağaya, gazi olduğu gece üzerinde bulunan kurşunla delinen pantolon ile cüzdanını hayatı boyunca saklayacağını aktardı.
2. HAYATIM 15 TEMMUZ SONRASI
15 Temmuz'dan sonra vatan sevgisinin daha da arttığını Ağaya, "hain darbe girişiminden sonra vatanımızı elimizden almak isteyenlerin varlığından ilk kez haberdar oldum. Halk olarak ülkemiz için bir defa değil, bin defa canımız feda olsun. O hain kalkışmadan sonra vatanıma olan sevgim daha da arttı. Gazilik şerefiyle onurlandığım için ise adeta bu benim ikinci yaşamım oldu. Hayatımı iki bölüme ayırıyorum; ilk hayatım 15 Temmuz'dan önce, ikinci hayatım ise 15 Temmuz'dan sonrası. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın" dedi.
Necdet ÇAKIR/BATMAN
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