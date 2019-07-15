osym.gov.tr: Devlet memuru olmak isteyen binlerce aday bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katıldı. KPSS'nin ardından KPSS soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. Konuyla ilgili ÖSYM'nin açıklama yapıp yapmadığı da merak konusu oldu. Dün gerçekleştirilen KPSS soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Soru ve cevaplar vatandaşların erişime açıldığı an haberimizin içinde yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS sınav sonuçlarına ilişkin detaylar adaylara duyuruldu. KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS'de yer alan bazı sorular...