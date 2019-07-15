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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 09:00

14 Temmuz lisans soruları cevapları yayımlandı mı? : yayımlanacak?

: Kamu Personeli Seçme Sınavı () bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden adayların erişimine açılacak. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS'de sorulan bazı sorular... Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

osym.gov.tr: Devlet memuru olmak isteyen binlerce aday bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katıldı. KPSS'nin ardından KPSS soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. Konuyla ilgili ÖSYM'nin açıklama yapıp yapmadığı da merak konusu oldu. Dün gerçekleştirilen KPSS soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Soru ve cevaplar vatandaşların erişime açıldığı an haberimizin içinde yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS sınav sonuçlarına ilişkin detaylar adaylara duyuruldu. KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS'de yer alan bazı sorular...

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