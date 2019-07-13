Darbeci alçakların ateş etmesi sonucunda kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan, hiçbir zaman pişman olmadığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, ihanet şebekesine karşı vatandaşların şanlı direnişini gösteren İstanbul'da çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde yer alan Üzeyir Civan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla'daki TEM otoyolu Orhanlı gişelerinde vurularak, bir kolunu kaybetti.

"SİLAHLARINIZI BIRAKIN, HEPİMİZ KARDEŞİZ DEDİM"

Civan, o geceyi şu sözlerle anlattı: "Darbe yapan askerleri görünce yine onları uyarmak, uyandırmak için kardeş kanı akmaması için o cesaretle iki elim havada üzerilerine doğru 'Durun yapmayın, silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz' diye bağırarak koşarak gidiyordum. Onları uyarmama rağmen onların bana vermiş olduğu sadece 1 adet kurşun, sol omzuma gelen, diğer elime de yine bir adet kurşun ya da şarapnel parçasıydı.

"BİR DE BAKTIM Kİ SOL KOLUM SARKIYOR"

Sağ elimi gördükten sonra sol tarafıma doğru toparlanmak istedim ama sol kolumu kaldırmak istediğim esnada sol kolumda bir ağırlık vardı. Bir de baktım ki sol kolum sarkıyor. Adeta bir deri, bir et parçası tutuyordu sol kolumu ve yaralı olan sağ elimle sol kolumu tutarak gelmiş olduğum yere, araçların arkasına koşarak gittim."



"GİDEN KOLLARDAN, BACAKLARDAN..."

15 Temmuz gazisi, "Şunu herkes bilsin ki; bizler hiçbir zaman bu akıttığımız kanlardan dolayı, bu giden kollardan dolayı, bacaklardan, canlardan dolayı, pişman olmadık, olmayacağız!" diyerek sözlerini noktaladı.