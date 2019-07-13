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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 17:27

Son dakika: 'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili flaş açıklama

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." denildi.

Pençe-2 operasyonuyla ilgili flaş açıklama

'ndan "Pençe-2 Operasyon Planı" ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı.

İşte operasyondan ilk fotoğraflar:




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