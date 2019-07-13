Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-2 Operasyon Planı" ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
İşte bakanlıktan yapılan açıklama:
Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı.
İşte operasyondan ilk fotoğraflar:
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