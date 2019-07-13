Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-2 Operasyon Planı" ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı.

İşte operasyondan ilk fotoğraflar:









