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  • 13.07.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 09:04

Meclis'e milyonluk fatura ödeten 'li vekillerden bu sefer de posta gideri rekoru

Meclis’e 2 milyon liralık telefon faturası ödeten vekiller bu sefer de rekor posta giderleriyle gündeme geldi. CHP , 22 bin 753 lira 52 kuruş olan posta gideri faturasıyla rekor kırdı.

CHP'li vekillerden posta gideri rekoru!

Başkanlık Divanı toplantısında, milletvekillerinin posta giderlerine ait faturası ile ilgili hazırlanan rapor sunuldu.

Rapora göre mayıs ayında en fazla fatura , CHP Milletvekilleri , ve 'e ait.

Raporda milletvekillerinin mayıs ayında yaptıkları posta giderleri faturaları yer aldı.

BEKAROĞLU REKOR KIRDI
CHP'li milletvekillerinin posta harcamaları, diğer milletvekillerine oranla daha yüksek çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, mayıs ayı posta gideri faturası 22 bin 753 lira 52 kuruş olurken, Manisa Milletvekilleri Özgür Özel'in 19 bin 235 lira 56 kuruş, Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun 19 bin 234 lira 8 kuruş ve Bekir Başevirgen'in 19 bin 234 lira 8 kuruş oldu.Manisa milletvekillerinin, Mayıs ayında Manisa'ya yaklaşık 39 bin mektup gönderdiği öğrenildi.

BAYRAM TEBRİĞİ YAPTILAR, OY İSTEDİLER
CHP'li vekiller Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'in imzasının bulunduğu Ramazan Bayramı öncesi bayram tebriği olarak gönderilen mektuplarda, İstanbul'da oy kullanacak seçmenlerden Millet İttifakı adayı 'na destek istedikleri de belirtildi.

Yönetmeliğe göre TBMM, bir milletvekilinin 1 yıl boyunca, aldığı 2 maaş tutarında bileşik posta giderini karşılıyor.

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