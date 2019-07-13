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  • 13.07.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 11:34

Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni kararlar 'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına atama ve İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu üyeliklerine seçim kararları 'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni kararlar Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Can Acar atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne de Figen Kılıç atandı.

İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu üyeliklerine Prof. Dr. Mahmut Koca ve İsmail Gazel seçildi.

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