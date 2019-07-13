Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni kararlar Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Can Acar atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne de Figen Kılıç atandı.
İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu üyeliklerine Prof. Dr. Mahmut Koca ve İsmail Gazel seçildi.
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