Af yasası son dakika... Af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler neler? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af yasaı ile ilgili yaptığı açıklama sonrası binlerce kader mahkumu ve aileleri, af yasasının ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya başlamıştı. Af yasaının yürürlüğe girmesi ile birlikte 60 bin mahkum tahliye edilecek. Peki, af yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2019 af ve ceza indirimi ile ilgili son durum...

AF YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor.

Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.