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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 14:59

Son dakika: 'ın kuzeyinde teröre ağır darbe

Son dakika... 'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik ile koordineli hava harekatında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe

ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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