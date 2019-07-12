İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar hakkında ilk kez TAKVİM'e konuştu:
EMNİYET Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Özel Kalem Müdürü Özgür Taşdemir aradı ve aynen şunları söyledi: "Bu alçaklar darbe girişimini başlattılar. Köprüye hareket ediyoruz. Gerekirse öleceğiz "
HEMEN Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ı aradım. "Devletimize ve milletimize sahip çıkın. Bu alçaklara meydanı bırakmayın' dedi.
TELEVIZYON kanallarını ve gazete muhabirlerini aradım. Darbe girişimine el koyduğumuzu, bu alçaklar hakkında yakalama kararlarının verildiğini bildirdim. Ulaşabildiğim tüm gazetecilere ulaşmaya çalıştım.
EN kritik anlardan biri de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, TV'lere bağlanarak bu alçak girişime karşı olunacağını bildirmesi ve aziz milleti meydanlara davet etmesidir. İstanbul'a inmesi de milletin mukavemetini daha da attırmıştır. Bu sayede işgal edilen yerler tek tek milletin desteğiyle ele geçirilmeye başlandı.
SORUŞTURMALARDA kılı kırk yarıyoruz. Köprüde ateş etmeyen erlerin bir kısmı da tutuklanmıştı. Emri kimin verdiğini, 'terör saldırısı' diyerek kışlalardan kimlerin çıkardığını anlatınca, birkaç gün içinde hemen tahliyeleri sağlandı.
KİRAZ'IN KATİLLERİNE MÜEBBET
İSTANBUL Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Cinayet silahını temin eden Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Mithat Öztürk'e 9 yıl, Deniz Özel'e 6 yıl, Cengiz Özel ise 9 yıl hapis cezası verildi.
KENAN KIRAN
EMNİYET Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Özel Kalem Müdürü Özgür Taşdemir aradı ve aynen şunları söyledi: "Bu alçaklar darbe girişimini başlattılar. Köprüye hareket ediyoruz. Gerekirse öleceğiz "
HEMEN Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ı aradım. "Devletimize ve milletimize sahip çıkın. Bu alçaklara meydanı bırakmayın' dedi.
TELEVIZYON kanallarını ve gazete muhabirlerini aradım. Darbe girişimine el koyduğumuzu, bu alçaklar hakkında yakalama kararlarının verildiğini bildirdim. Ulaşabildiğim tüm gazetecilere ulaşmaya çalıştım.
EN kritik anlardan biri de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, TV'lere bağlanarak bu alçak girişime karşı olunacağını bildirmesi ve aziz milleti meydanlara davet etmesidir. İstanbul'a inmesi de milletin mukavemetini daha da attırmıştır. Bu sayede işgal edilen yerler tek tek milletin desteğiyle ele geçirilmeye başlandı.
SORUŞTURMALARDA kılı kırk yarıyoruz. Köprüde ateş etmeyen erlerin bir kısmı da tutuklanmıştı. Emri kimin verdiğini, 'terör saldırısı' diyerek kışlalardan kimlerin çıkardığını anlatınca, birkaç gün içinde hemen tahliyeleri sağlandı.
KİRAZ'IN KATİLLERİNE MÜEBBET
İSTANBUL Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Cinayet silahını temin eden Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Mithat Öztürk'e 9 yıl, Deniz Özel'e 6 yıl, Cengiz Özel ise 9 yıl hapis cezası verildi.
KENAN KIRAN
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