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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 14:27

Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, 'nin kurucuları arasında yer alan ve bu sabah hayatını kaybeden için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında; "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Dengir Mir Mehmet Fırat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan 'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçi Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlandı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin saygıdeğer isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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