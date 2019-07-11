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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 22:47

Başkan Erdoğan, 'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili 'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı , eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili 'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yeni doğan bir bebeği de ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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