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  • 11.07.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 19:46

‘fenomeni’ serbest bırakıldı

kullanmayı alenen özendirme, suçlamasıyla 'da gözaltına alınan fenomeni Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

da paylaştığı fotoğraflarla yerli Kim Kardashian olarak üne kavuşan ve ABD'de çeşitli kliplerde oynayan 25 yaşındaki Meşe dün 'da gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonla " kullanmayı alenen özendirme" iddiasıyla gözaltına alınan Meşe, öğleden sonra Bodrum Adliyesi'ne getirildi. Burada basın mensuplarının sorduğu "Neden gözaltına alındınız?" sorusunu yanıtsız bırakan Pelinsu Meşe, adli makamlara sevk edildi. Meşe, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Meşe'nin adli kontrol süreci boyunca yurtdışına da çıkamayacağı bildirildi.

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