15 Temmuz ne zaman 2019 15 Temmuz resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor araştırmaları başladı. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz 2019 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Yani haftasonu ile birlikte 3 günlük bir tatil memur ve çalışanları bekliyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. 15 Temmuz'da elli yıl boyunca Batılı istihbarat teşkilatları tarafından devlet içine yerleştirilen bir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ni rehin almaya çalıştı.
15 Temmuz resmi tatil mi Pazartesi kimlere tatil oldu? 15 Temmuz tatili üç gün mü, kaç gün tatil! İşte 15 Temmuz şiirleri
15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden neredeyse 3 yıl geçecek. 15 Temmuz'da, Türkiye siyasal tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Tarih yapıcı milletimiz, Anadolu'daki bin yılı süresince hiç tanık olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kalmıştı. 15 Temmuz resmi tatil olarak duyuru edildi. Bu bağlamda 15 Temmuz ne zaman ve resmi tatil mi oldu araştırmaları yurttaşlar tarafınca yapılıyor. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz 2019 senesinde pazartesi gününe denk geliyor ve resmi dinlence olarak kullanıyor. 15 Temmuz tatili haftasonu ile birleşince 3 günlük bir dinlence çalışanları bekliyor. Peki 15 Temmuz Pazartesi kimlere tatil oldu? İşte tüm detaylar
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