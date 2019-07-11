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  • 12.07.2019 04:58
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 04:58

Guterres'ten için çağrı

Birleşmiş Milletler () Antonio Guterres, 'nin kuzeybatısında devam eden ve hastane ve sağlık çalışanlarını da hedef alan hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak, mutabakatının uygulanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib için çağrı

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, 'nin kuzeybatısında koordinatları taraflarla daha önce paylaşılmış olmasına rağmen en büyük hastanelerden biri de dahil birkaç sağlık merkezinin hava saldırılarında vurulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, sivil ve sivil altyapıların korunması, uluslararası insani hukuka saygı duyulması gerektiğini belirten Guterres, hastane ve sağlık çalışanlarını da hedef alan hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı ve mutabakatının uygulanması çağrısı yaptı.

rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda 5 sivil ölmüş, 27 sivil yaralanmıştı.

Rejimin destekçisi bir ambulansı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini hedef almıştı.

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