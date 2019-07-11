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  • 11.07.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 12:41

tatili 9 gün mü birleşecek mi? 2019 kaç gün?

için tatil planları yapılmaya başlandı. Vatandaşlar kaç gün olacak diye merak ediyorlar. Bu bağlamda internette araştırmalar yapılıyor. Kurban Bayramı bu yıl 11-12-13-14 Ağustos 2019 tarihinde kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi de arefe günü. Bu yıl bayram tatilinin 1. günü pazar gününe (resmi tatil) denk geldiği için bayram tatili hafta sonuna ek 3 gün daha sürecek. Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki hükümetin aldığı karar sonrası 9 güne çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları açıklanmıştı. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü birleşecek mi?

Kurban Bayramı yaklaşırken yine aynı soru dillendiriliyor. 4 günlük bayram tatili 9 güne çıkarılır mı? Turizmciler ve halk bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını istiyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların da tatil heyecanı başladı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar sürenin 9 güne uzatılacağından ümitli. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olur mu? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

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