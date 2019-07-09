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  • 09.07.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 17:41

tatili ne zaman başlıyor? 2019 olacak?

tatili için geri sayım başladı. İslam alemi barışın, esenliğin, birlik içinde duanın ve yakarışın bayramı olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl 9 gün yapılan Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, başlıyor? 2019 olacak?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının, paylaşma ve infakın zirveye çıktığı günlerdir. İçerisinde birçok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram tatilinin kaç gün olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte konu ile ilgili meerak edilen her şey...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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