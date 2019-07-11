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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 13:37

tatili kaç gün? 9 gün olacak mı?

Turizmciler ve halk bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını istiyor. tatili kaç gün? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların da tatil heyecanı başladı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar sürenin 9 güne uzatılacağından ümitli.

Kurban Bayramı için tatil planları yapılmaya başlandı. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak diye merak ediyorlar. Bu bağlamda internette araştırmalar yapılıyor. Kurban Bayramı bu yıl 11-12-13-14 Ağustos 2019 tarihinde kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi de arefe günü. Bu yıl bayram tatilinin 1. günü pazar gününe (resmi tatil) denk geldiği için bayram tatili hafta sonuna ek 3 gün daha sürecek. Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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