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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 22:12

'nde yer alıyor! Hevsel Bahçeleri'ne operasyon

'ın merkez Sur ilçesinde 'nde yer alan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 385 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerindeki operasyonda ele geçirilen 2 bin 385 kök Hint keneviri imha edildi.

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