Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerindeki operasyonda ele geçirilen 2 bin 385 kök Hint keneviri imha edildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerindeki operasyonda ele geçirilen 2 bin 385 kök Hint keneviri imha edildi.
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