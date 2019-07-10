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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 22:19

Muğla Fethiye'de ! Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 21.58'de 3,7 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Muğla Fethiye'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.58'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,7 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.07.10 22:01:43 36.4945 29.0840 19.8 -.- 2.4 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.07.10 21:58:45 36.4300 29.0800 14.3 -.- 3.7 -.- TURKEY Otomatik
2019.07.10 18:27:28 39.5943 27.7642 11.0 -.- 1.7 -.- YESILYURT-(BALIKESIR) İlksel
2019.07.10 17:41:24 37.3590 35.9442 17.5 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.07.10 17:02:59 40.5215 36.8113 5.0 -.- 2.8 -.- YAGMURLU-(TOKAT) İlksel
2019.07.10 16:09:39 39.5690 26.0310 5.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE02 (2019.07.10 16:09:39)
2019.07.10 15:06:10 37.4028 38.6920 5.5 -.- 1.8 -.- KARACA-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2019.07.10 14:57:31 38.6945 29.9712 13.0 -.- 1.8 -.- CALCA-HOCALAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.07.10 14:48:26 38.0292 38.9372 5.9 -.- 2.0 -.- CAMICI-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2019.07.10 14:08:14 36.9633 43.5565 5.9 -.- 2.5 -.- IRAK İlksel
2019.07.10 13:56:25 37.0970 43.4902 5.0 -.- 4.3 4.5 TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel

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