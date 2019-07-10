Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.58'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.07.10 22:01:43 36.4945 29.0840 19.8 -.- 2.4 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.07.10 21:58:45 36.4300 29.0800 14.3 -.- 3.7 -.- TURKEY Otomatik
2019.07.10 18:27:28 39.5943 27.7642 11.0 -.- 1.7 -.- YESILYURT-(BALIKESIR) İlksel
2019.07.10 17:41:24 37.3590 35.9442 17.5 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.07.10 17:02:59 40.5215 36.8113 5.0 -.- 2.8 -.- YAGMURLU-(TOKAT) İlksel
2019.07.10 16:09:39 39.5690 26.0310 5.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE02 (2019.07.10 16:09:39)
2019.07.10 15:06:10 37.4028 38.6920 5.5 -.- 1.8 -.- KARACA-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2019.07.10 14:57:31 38.6945 29.9712 13.0 -.- 1.8 -.- CALCA-HOCALAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.07.10 14:48:26 38.0292 38.9372 5.9 -.- 2.0 -.- CAMICI-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2019.07.10 14:08:14 36.9633 43.5565 5.9 -.- 2.5 -.- IRAK İlksel
2019.07.10 13:56:25 37.0970 43.4902 5.0 -.- 4.3 4.5 TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel
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