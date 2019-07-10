Başkan Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü çarpıcı mesajlar verdi: Akdeniz'de aramalar devam ediyor. Sondaj gemilerimiz de bölgeye gitti.
Biz orada birilerinin alanı üzerinde çalışma içinde değiliz. Çıkan ister su ürünleri olsun ister petrol, Kıbrıslı Türkler bunda hak sahibidir.
G'ÜÇ'LÜ TÜRKİYE
Akdeniz'deki "Türk üçgeni" Rum yönetimini, Yunanistan'ı ve dış güçleri rahatsız etti. İki aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol'un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da bölgeye göndermesi, Rumları endişelendirdi. Rum basını, 'Türkiye, Yavuz'un Karpaz'a gelmesiyle Kıbrıs'ı çevreledi' manşetiyle çıktı. Gazetelerde, 'volta atma', 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumları yapıldı.
Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı yazıldı. Başkan Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğu hatırlatması yapıldı. Rum yönetimi, yaptığı açıklamada, "Türkiye tarafından egemenlik haklarımızda tekrarlanan ihlaller tırmandırılıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve AB'yi dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler yaratıyor" ifadelerini kullandı.
Biz orada birilerinin alanı üzerinde çalışma içinde değiliz. Çıkan ister su ürünleri olsun ister petrol, Kıbrıslı Türkler bunda hak sahibidir.
G'ÜÇ'LÜ TÜRKİYE
Akdeniz'deki "Türk üçgeni" Rum yönetimini, Yunanistan'ı ve dış güçleri rahatsız etti. İki aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol'un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da bölgeye göndermesi, Rumları endişelendirdi. Rum basını, 'Türkiye, Yavuz'un Karpaz'a gelmesiyle Kıbrıs'ı çevreledi' manşetiyle çıktı. Gazetelerde, 'volta atma', 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumları yapıldı.
Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı yazıldı. Başkan Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğu hatırlatması yapıldı. Rum yönetimi, yaptığı açıklamada, "Türkiye tarafından egemenlik haklarımızda tekrarlanan ihlaller tırmandırılıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve AB'yi dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler yaratıyor" ifadelerini kullandı.
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