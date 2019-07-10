Son dakika haberine göre Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Medet Oruç'a 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Son dakika: Van'ı kana bulayan PKK'lı Medet Oruç'un cezası belli oldu
Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Medet Oruç'a 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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