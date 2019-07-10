Başkan Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Görüşmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bazı açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan ile milletvekilleri arasında fikir alışverişi yapıldığını açıklarken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili de "Sistem meşrudur, milletin onayını aldı." dedi.

AMERİKALI ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.





Kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



