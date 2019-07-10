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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 13:40

Başkan Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi

Başkan , partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Erdoğan ayrıca TÜRKEN Vakfının misafiri olarak 'ye gelen Amerikalı öğrencileri 'nde kabul etti.

Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi

ve Genel Başkanı , partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Görüşmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bazı açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan ile milletvekilleri arasında fikir alışverişi yapıldığını açıklarken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili de "Sistem meşrudur, milletin onayını aldı." dedi.

AMERİKALI ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri 'nde kabul etti.

Kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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