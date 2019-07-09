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  • 09.07.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 16:21

ve 'da 'nün "sı"na operasyon: 11 gözaltı

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. operasyonu kapsamında örgüte finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen, isimlerinin gizli tutulması için özel bir önem verildiği belirlenen 11 zanlı, ve 'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

FETÖ'nün gizli ajandasına operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün ildeki sözde üst düzey yönetiminde bulunan şüpheliler arasında geçen "" yazışmalarında, hangi esnaftan ne kadar "himmet" adı altında para toplanacağının listesinin tutulduğu belirlendi.

Örgüte yardım eden ve daha önce kapatılan kuruluşların elektrik, su, telefon gibi faturalarının bir grup esnafa ödettirildiği, "himmet" parası toplanan bu kişilerin isimlerinin gizli tutulmasına özel bir önem verildiği, daha önce adli işlem görmedikleri de ortaya çıktı.

SAHTE HAT ÜZERİNDEN 'BYLOCK' YAZIŞMALARI

Ayrıca, Balıkesir'deki sözde esnaf yapılanması sorumlusunun, yabancı uyruklu bir kişi adına açılmış iletişim hattı kullandığı ve "ByLock" yazışmalarını bu hat üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Başsavcılığın 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir ve 'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde esnaf yapılanması sorumlusunun da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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