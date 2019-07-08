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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 14:21

'da elektrik ne zaman gelecek, neden kesildi?

'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye () ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor. 'ın ana trafo merkezindeki arıza sebebiyle şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemiyor. seferleri ve bazı sanayi bölgelerinde üretim dururken, metrodaki yolcular otobüslerle aktarılmaya çalışılıyor. Peki Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? sayfamızda

Bursa'da elektrik neden kesildi, ne zaman gelecek?

8 Temmuz TEİAŞ Bursa'da elektrik neden kesildi, ne zaman gelecek? Bursa son dakika elektrik kesintisi haberleri. TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi. Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.

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